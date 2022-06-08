Саранск, 8 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 15 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 794 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Всего в регионе подтвердили 68 336 случаев заражения коронавирусом, из них 18 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1388 человек, с 28 мая летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы восемь пациентов, накануне в больницы попали также восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 20 новых случая заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались также 15 жителей республики.