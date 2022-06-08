* Талибы — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 8 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Пограничники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Нимроз предотвратили нелегальный выезд людей в Иран. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Мулла Мохаммад Ибрагим Хаджи Хайвад, командир 5-го пограничного батальона талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нимроз, заявил: »Усилиями пограничных войск был предотвращён переход границы десятками людей, которые стремились незаконно проникнуть в Иран».

«Силы безопасности каждый день пытаются предотвратить незаконный переход отдельных лиц и семей в Иран, чтобы пресечь торговлю людьми», — добавил он.

«Все незаконные маршруты торговли людьми перекрыты», — заявил Хаджи Хайвад.