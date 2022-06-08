Москва, , 14:19 — REGNUM Валюты развивающихся стран на Московской бирже — пока редкость, а ещё некоторое время назад они считались чуть ли не экзотикой, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время из валют стран ближнего зарубежья и других развивающихся стран на Мосбирже представлены только белорусский рубль, казахстанский тенге, а также турецкая лира и гонконгский доллар.

Теперь, скорее всего, этот список будет расширен и в него войдут как минимум три новых валюты развивающихся стран: дирхам ОАЭ, армянский драм и узбекский сум.

Скорее всего, интерес Мосбиржи к новым валютам развивающихся стран может быть связан со спросом валютных трейдеров, так как доверие к валютам стран Запада после блокировки на Западе почти половины золотовалютных резервов России в значительной мере подорвано.

А указанные выше валюты могут быть, хотя и высокорискованным, но достаточно ликвидным финансовым инструментом.

Было бы правильно, если бы на Московской бирже торговались валюты всех стран Евразийского Союза, то есть киргизский сом тоже можно допустить, раз уж в России обращаются валюты Белоруссии, Казахстана и готовится к допуску на биржу валюта Армении.

В перспективе можно было бы разрешить обращение валют других развивающихся стран, например, южнокорейской воны, малазийского ринггита, сингапурского доллара, бразильского реала или иранского риала.

Разумеется, эти валюты в ближайшее время не будут надёжны так же как доллар США, однако и российский рубль нельзя считать абсолютно предсказуемой и защищённой от инфляции и геополитических рисков валютой.

Но некоторые «конструктивные особенности» рубля не мешают россиянам хранить в нашей национальной валюте сбережения и получать в ней же проценты по вкладам.

Сегодня реальность такова, что россияне уже выстраиваются в очередь за вкладами в юанях и банковскими картами китайской платёжной системы Union Pay, а присутствие в России валют других быстроразвивающихся стран может создать мировым резервным валютам неплохую альтернативу», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская торговая биржа намерена запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом, заявил директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин.

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