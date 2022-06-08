Москва, 8 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Валюты развивающихся стран на Московской бирже — пока редкость, а ещё некоторое время назад они считались чуть ли не экзотикой, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«В настоящее время из валют стран ближнего зарубежья и других развивающихся стран на Мосбирже представлены только белорусский рубль, казахстанский тенге, а также турецкая лира и гонконгский доллар.

Теперь, скорее всего, этот список будет расширен и в него войдут как минимум три новых валюты развивающихся стран: дирхам ОАЭ, армянский драм и узбекский сум.

Скорее всего, интерес Мосбиржи к новым валютам развивающихся стран может быть связан со спросом валютных трейдеров, так как доверие к валютам стран Запада после блокировки на Западе почти половины золотовалютных резервов России в значительной мере подорвано.

А указанные выше валюты могут быть, хотя и высокорискованным, но достаточно ликвидным финансовым инструментом.

Было бы правильно, если бы на Московской бирже торговались валюты всех стран Евразийского Союза, то есть киргизский сом тоже можно допустить, раз уж в России обращаются валюты Белоруссии, Казахстана и готовится к допуску на биржу валюта Армении.

В перспективе можно было бы разрешить обращение валют других развивающихся стран, например, южнокорейской воны, малазийского ринггита, сингапурского доллара, бразильского реала или иранского риала.

Разумеется, эти валюты в ближайшее время не будут надёжны так же как доллар США, однако и российский рубль нельзя считать абсолютно предсказуемой и защищённой от инфляции и геополитических рисков валютой.

Но некоторые «конструктивные особенности» рубля не мешают россиянам хранить в нашей национальной валюте сбережения и получать в ней же проценты по вкладам.

Сегодня реальность такова, что россияне уже выстраиваются в очередь за вкладами в юанях и банковскими картами китайской платёжной системы Union Pay, а присутствие в России валют других быстроразвивающихся стран может создать мировым резервным валютам неплохую альтернативу», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская торговая биржа намерена запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом, заявил директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин.

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