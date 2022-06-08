Барселона, Испания, 8 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Парламент Каталонии одобрил в первом чтении законопроект об использовании и изучении официальных языков в образовании. Об этом пишет агентство EFE.

Каталония

Законопроект признает «учебное и образовательное использование» испанского языка и подтверждает каталанский язык в качестве языка-носителя, не устанавливая при этом лингвистических пропорций использования двух языков.

Ранее Совет по законодательным гарантиям постановил, что законопроект не нарушает ни Конституцию, после чего в рамках пленарного заседания парламента предложение было одобрено 102 голосами социалистов, сторонников независимости и других, против 29 голосов представителей «Голоса» (Vox), «Граждан» (Ciudadanos), «Народной партии» (Partido Popular) и «Кандидатуры народного единства» (Candidatura d’Unitat Popular).