Сеул, 8 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 8 июня с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом аль-Джабером, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений и сотрудничество в области изменения климата. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи представитель Южной Кореи выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с ОАЭ, подчеркнув, что нынешнее правительство Южной Кореи проводит активную политику в области безопасности.

Пак Чин подчеркнул, что двустороннее сотрудничество в новых областях, таких как водород, здравоохранение и сельское хозяйство, имеет особое значение. Он также попросил власти ОАЭ поддержать южнокорейские предприятия, желающие принять участия в различных проектах ОАЭ.

Представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в области экологии и изменения климата, а также поддерживать развивающиеся страны через Глобальный институт зеленого роста (GGGI).