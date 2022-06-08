Пенза, 8 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 8 июня яровой сев проведен на площади 1 млн 70 тыс. гектаров. Как сообщают в региональном минсельхозе, план выполнен на 101%.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевные работы

Площадь, засеянная яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, занимает 469,5 тыс. гектаров. Яровая пшеница посеяна на площади 249,8 тыс. гектаров, ячмень — на площади 119,5 тыс. гектаров. Посевы кукурузы на зерно занимают площадь в 42,7 тыс. гектаров.

План посева технических культур выполнен на 105%, или 517,8 тыс. гектаров. Из них сахарная свёкла занимает площадь в 53,6 тыс. гектаров, подсолнечника — 311,8 тыс. гектаров.

В пензенских хозяйствах посажено 22,1 тыс. гектаров картофеля, овощей — 4,6 тыс. гектаров.

В минсельхозе Пензенской области добавили, что посевная кампания практически завершена.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году в Пензенской области планируют произвести не менее 2,5 млн тонн зерна, порядка 2,2 млн тонн сахарной свёклы и 615 тыс. тонн масличных культур.

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