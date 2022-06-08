Москва, 8 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В июне 2022 года не будет проводиться прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, сообщил 8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал журналистам, что ежегодное мероприятие может быть проведено не раньше июля.

«Прямая линия не может состояться в этом месяце», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что сроки проведения мероприятия пока не определены, однако к нему ведётся «рутинная подготовка».