Омск, 8 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 207 905. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за сутки в регионе выздоровели 68 ковид-пациентов, госпитализация потребовалась 43 заболевшим (7 июня — 78). Общее число выздоровевших в регионе — 202 722человека.

За сутки в Омской области скончались два пациента с коронавирусом, за всё время — 4398.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в регионе был выявлен 41 носитель коронавируса, выздоровели 64 человека, скончались двое ковид-пациентов.