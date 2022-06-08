Йошкар-Ола, , 14:15 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 июня лечение получают 45 пациентов, из них у пяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Аппараты ИВЛ Kurskzdrav.ru

У всех 45 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 38 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из семи пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 14 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы четыре человека, выписаны шесть пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня выздоровели с начала пандемии 43 492 жителя республики, за последние сутки были выписаны три человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 644 случая заражения коронавирусом, из них два — за последние сутки.