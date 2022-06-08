Москва, 8 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. С объединением ПФР и ФСС произойдет сокращение управленческого персонала, значит, больше денег пойдет на социальные программы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Надо все равно взять и сказать честно, что у нас произойдёт сокращение управленческого персонала. Меньше будет затрат на транспорт, на секретарей, на помощников, один будет главный бухгалтер, один будет руководитель кадровой службы», — сказал Володин в ходе дискуссии на пленарном заседании.

Сейчас расходы на аппарат фондов идут из отчислений граждан.

«Тот, кто работу делает текущую рядовую, он останется точно, потому что без этого никуда не денешься. А бюрократию надо сокращать», — отметил он. — «Да — два директора, два председателя, как вы говорите, не будет».

Володин также предостерег от раздувания управленческого аппарата, тем более с учетом развития IT-технологий.

«Мы же тоже исходим из того, что деньги-то расходуются сегодня на администрирование в одном объеме, а будут в меньшем, значит больше пойдет денег на социальные программы и выплаты. Это в плюс реформа, а не в минус или нет, коллеги?» — задает он вопрос.

Госдума в первом чтении обсуждает пакет законопроектов о создании социального фонда, который заменит ПФР и ФСС.