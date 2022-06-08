Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Петербург в ближайшее время примет на отдых 400 детей из города-побратима Мариуполя (ДНР). Дети будут размещены в одном из пригородных детских оздоровительных лагерей, сообщил 8 июня председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Assembly.spb.ru Александр Бельский

«Лагерь «Дружных» примет 400 детей из Мариуполя. За 4 смены с 23 июня здесь отдохнут 1600 ребят», — сообщил спикер, осмотревший площадку вместе с вице-губернатором Ириной Потехиной.

По его словам, сейчас необходимо продумать досуг детей за пределами лагеря, предполагающий выезды в кинотеатры, цирк, театры.

«Большая ответственность ложится на тех, кто будет работать с детьми. К каждому ребёнку нужен свой особый подход. Петербург должен остаться в их сердце навсегда», — заметил Бельский.

Также он предложил выделять бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря детям петербуржцев, которые участвуют или пострадали в ходе специальной военной операции.

«Нужно оперативно внести изменения в социальный кодекс, чтобы уже со 2-й смены дети военных смогли отдохнуть в наших лагерях», — уточнил глава городского парламента.