Чебоксары, 8 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Чувашия начала работу по восстановлению разрушенной системы энергоснабжения в Донецкой Народной Республике (ДНР). В июле планируется очередной визит чувашской делегации в ДНР, на этот раз её возглавит руководитель республики Олег Николаев. Об этом он заявил 8 июня в эфире телевизионной программы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По словам Николаева, «примерно во второй декаде июля мы планируем во главе со мной поехать более широким кругом» на Донбасс. Цель поездки — подведение первых итогов работы с донецкими коллегами, обсуждение дальнейших планов.

В настоящее время в ДНР идёт работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры, в том числе Чувашия помогает в организации энергоснабжения. Олег Николаев пояснил, что чувашские специалисты будут выезжать в командировки в ДНР, организуют углубленное обучение для специалистов из Донбасса.

Отметим, что в рамках первой официальной поездки в Донбасс делегация Чувашии подписала коммюнике с минпромом ДНР, цель которого — выстраивание производственно-технологических процессов, субконтрактация, порядок восстановления энергохозяйства Донбасса и подготовка специалистов для отраслей электротехники, энергетики и машиностроения. В том числе предполагается реализация совместных инвестиционных и инновационных проектов.

В первую очередь планируется поддержать Донецкий и Торезский электротехнический заводы: речь идёт о возобновлении работы предприятий и организации логистики для производства оборудования, необходимого в восстановлении электроснабжения. Кроме того, планируется локализация производства блочно-модульных зданий (ЗРУ 35 кВ) для обеспечения электроснабжения.

Ранее в Донецк была направлена гуманитарная помощь в виде трансформаторов, контакторов, кабелей и проводов. Также идут переговоры о сотрудничестве в области образования, здравоохранения, культуры и молодёжной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что «если потребуется, коллективы заводов, которые возьмут под шефство, будут обеспечиваться заработной платой, даже во время процесса наладки всего производства».