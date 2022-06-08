Москва, 8 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Крупные поставки американского оружия на Украину не смогут начаться раньше июля. Об этом 8 июня заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Какой-либо перелом со стороны украинской армии могли бы внести масштабные поставки по ленд-лизу, потому что украинская армия воюет в основном советским оружием. Пока объем и номенклатура поставок по ленд-лизу неизвестны. И поставки начнутся не раньше первых чисел июля», — сказал Ходарёнок.

При этом эксперт отметил, что страны Запада пока не спешат поставлять на Украину тяжелые вооружения, многие из них затягивают поставку в силу разных причин, хотя и дают обещания предоставить военную технику.