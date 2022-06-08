Йошкар-Ола, , 14:13 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 8 июня выздоровели с начала пандемии 43 492 жителя республики, за последние сутки были выписаны три человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Врач в Красной зоне

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 644 случая заражения коронавирусом, из них два — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона не госпитализировали ни одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 7 июня лечение получают 48 пациентов, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 48 пациентов диагностирована пневмония.