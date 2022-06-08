Ростов-на-Дону, , 14:12 — REGNUM Стали известны подробности инцидента, случившегося утром 8 июня в здании Пролетарского районного суда в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления МВД России.

Арест ThePixelman

Известно, что около 11:00 мск в помещении суда 49-летний мужчина, доставленный на судебное заседание по обвинению в разбое, напал на конвоировавшего его полицейского, ранил в шею и завладел табельным оружием. Затем из пистолета злоумышленник ранил судебного пристава и пытался податься в бега.

«Второй судебный пристав применил табельное оружие. Злоумышленник получил огнестрельное ранение и был обезоружен полицейским из конвойного подразделения. В настоящее время пострадавший сотрудник полиции и подсудимый доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

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