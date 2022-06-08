Тюмень, 8 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала 2022 года в сфере телефонного мошенничества зарегистрировано 1933 преступления. Это на 10% меньше, чем в 2021 году за аналогичный период, когда было 2199 случаев, сообщил 8 июня в прямом эфире начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области Сергей Сохацкий.

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Отмечается, что 30% телефонных мошенников представляются сотрудниками банков, 30% обманывают людей при интернет-торговле, остальное приходится на сферу якобы инвестицию и вызволение родственников из противоправных ситуаций.

«Сложность раскрытия таких преступлений заключается в том, что интернет не имеет пространства и границ. Мошенники этим пользуются, и их сложно отследить», — говорит Сохацкий.

И добавил, что на раскрытие подобных преступлений зависит от схемы преступления и количества звеньев в цепи.