Брюссель, 8 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Лидер группы социал-демократов в Европейском парламенте, испанка Ираче Гарсия, возглавит миссию евродепутатов от партии, которая посетит Израиль и Палестину. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) European Parliament Европарламент

Визит евродепутатов в обе страны пройдёт с 12 по 16 июня.

В заявлении группы социал-демократов говорится, что евродепутаты встретятся с политическими лидерами в Иерусалиме и Рамалле, а также проведут встречу с представителями израильского и палестинского гражданского общества.