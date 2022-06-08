Москва, 8 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Точные сроки прямой линии президента России Владимира Путина пока не определены. Об этом сегодня, 8 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

По его словам, прямая линия Путина не может состояться в июне, но активная подготовка уже ведётся и с технической точки зрения, и содержательной точки зрения.

«Прямая линия с президентом — это очень сложное, объёмное мероприятие. В завершающую стадию подготовка вступит только тогда, когда будут определены сроки», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле уже ведётся подготовка к проведению прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

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