Москва, 8 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день пока неизвестно, собирается ли президент Венесуэлы Николас Мадуро посетить Россию. Об этом 8 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

«Честно говоря, я ничего не знаю, имеются ли планы у Мадуро посетить Российскую Федерацию. Мне об этом ничего не известно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что в планах российского лидера нет переговоров с лидером Боливарианской Республики.

«Нет. В графике президента таких встреч не значится», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Турцию с официальным визитом, в то время как другие лидеры стран Латинской Америки собрались на саммит в Лос-Анджелесе, куда США его не пригласили. В Анкаре он будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.