Москва, 8 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Чтобы российское зерно поставлялось на Запад, нужно отменять прямые и косвенные санкции против России. Об этом 8 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете заявление президента Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объёмы зерна всё-таки были поставлены на международные рынки, нужно отменять соответствующие санкции, которые наложены, прямые и косвенные», — сказал Песков.

Он отметил, что речь в первую очередь идёт о санкциях, которые затрудняют процесс поставок зерна. Это ограничения, связанные со страхованием судов и с невозможностью их захода в европейские порты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что антироссийские санкции Запада якобы не препятствуют экспорту сельхозпродукции с Украины и из России.

Читайте также: Блинкен заявил об отсутствии влияния санкций на поставки пищи из России