Омск, 8 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Спасатели не рекомендуют жителям Омска купаться в Иртыше, сообщили ИА REGNUM 8 июня в мэрии города.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

Специалисты департамента общественной безопасности горадминистрации проводят рейды в местах несанкционированного купания. Они регулярно объезжают наиболее опасные места у водоёмов на территории города.

Накануне был проведён рейд по территориям «диких» пляжей. Нарушителей порядка купания замечено не было.

Всего в Омске насчитывается 89 несанкционированных мест купания. По словам директора департамента Евгения Скрипкарева, именно в таких местах зачастую происходят несчастные случаи.

Скрипкарев напомнил, что купание вне оборудованных пляжей может грозить нарушителям штрафом в размере от 500 до 1000 рублей.

Кроме того, специалисты не рекомендуют омичам купаться в Иртыше, так как речная вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области жара в мае поспособствовала увеличению количества происшествий на воде.

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