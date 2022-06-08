Варшава, , 14:08 — REGNUM В среду, 8 июня, в Вашингтоне официально открыт «Музей жертв коммунизма». Как сообщает «Польское радио», открытие музея стало возможно благодаря Польскому национальному фонду, который выделил на это 10 млн долларов.

«Польский национальный фонд является главным спонсором музея. Мы выделили 10 миллионов долларов на это предприятие. Вставки из польской истории и польской борьбы с коммунизмом в наибольшей степени являются элементами постоянной экспозиции», — заявил председатель правления Польского национального фонда Марчин Зарецкий .

Как утверждается, расположенный в центре американской столицы музей является первым музеем такого рода в мире. Он призван «увековечить память о 100 миллионах жертв тоталитарной системы».

«Музей состоит из выставочного и конференц-пространства общей площадью почти 900 квадратных метров. Польские сюжеты касаются сопротивления коммунизму, в том числе борьбы с большевистской Россией в 1920-х годах, антикоммунистического подполья и Движения солидарности. Польская Республика страдала от коммунизма на протяжении десятилетий, но затем одержала победу, преодолев его. Это послание, которое дает надежду миллионам людей во всем мире, которые сегодня живут в коммунизме», — заявил президент Фонда памяти жертв коммунизма Эндрю Бремберг .

Фонд Памяти жертв коммунизма был создан Конгрессом США в 1993 году. В числе инициаторов его создания были экс-советник президента США Збигнев Бжезинский, консервативный политолог Ли Эдвардс и профессор экономики украинского происхождения Лев Добрянский.