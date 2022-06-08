Джакарта, 8 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Центр вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии объявило, что извержение вулкана Анак Кракатау произошло 8 июня в 13:04 по западно-индонезийскому времени, сообщает CNN Indonesia.

Lord Mountbatten Анак Кракатау

Вулкан выбросил в небо столб пепла высотой 500 метров.

Жителей Индонезии, туристов и альпинистов призвали не приближаться к вулкану Анак Кракатау в радиусе 5 км.

Напомним, Индонезия расположена в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце.