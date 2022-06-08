Мадрид, 8 июня 2022, 14:07 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес убеждён в том, что Еврокомиссия окончательно утвердит механизм ограничения цены на газ для производства электроэнергии, предложенный португальскими и испанскими властями. Об этом он заявил на пленарном заседании Конгресса депутатов Испании, пишет агентство EFE.
По его словам, принятие Еврокомиссией соответствующего решения будет означать снижение счетов потребителей «от 15% до 20%».
Санчес также заверил, что «очень скоро» Брюссель займется этим механизмом, который будет иметь «важный защитный эффект против будущего повышения цен на газ на международных рынках».