Мадрид, 8 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес убеждён в том, что Еврокомиссия окончательно утвердит механизм ограничения цены на газ для производства электроэнергии, предложенный португальскими и испанскими властями. Об этом он заявил на пленарном заседании Конгресса депутатов Испании, пишет агентство EFE.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

По его словам, принятие Еврокомиссией соответствующего решения будет означать снижение счетов потребителей «от 15% до 20%».

Санчес также заверил, что «очень скоро» Брюссель займется этим механизмом, который будет иметь «важный защитный эффект против будущего повышения цен на газ на международных рынках».