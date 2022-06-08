Нижний Новгород, 8 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 94 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 253 человека на утро 8 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 24 жителя области, накануне в больницы попали 45 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 421 981 случай заражения коронавирусом, из них 71 — за минувшие сутки. 11 538 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в области, за минувшие сутки от COVID-19 скончались также два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 103 жителя региона.