Молдавия, , 14:07 — REGNUM Румынское гражданство среди жителей Молдавии за последнее время было выдано примерно 1 млн человек. Об этом сообщил на молдавском телеканале TVR госсекретарь Департамента по связям с Молдавией при правительстве Румынии Адриан Дупу.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

«Почти миллион жителей левого берега реки Прут получили гражданство Румынии. Они румыны, и на основании документов доказывают это», — сказал румынский чиновник.

Она добавил, что на рассмотрении находятся ещё около 100 тыс. заявок на получение румынского гражданства. Во время карантинных ограничений их рассмотрение замедлилось, но теперь темпы ускорились, поступают новые запросы

Дупу также сообщил, что Румыния запустит этой осенью более 30 проектов в областях культуры, свободы СМИ и образовании.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду ранее признала, что является гражданкой Румынии. Она подчеркнула, что не видит в этом ничего предосудительного. По данным на 2019 год в Молдавии проживало около 20 млн человек.

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