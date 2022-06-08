Новосибирск, , 14:06 — REGNUM Отмена особого противопожарного режима не означает, что теперь можно пренебрегать правилами пожарной безопасности. Об этом заявил и. о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.

Лесной пожар skeeze

По официальным данным, на территории региона возникло 300 лесных пожаров на общей площади 3 745,54 га, в том числе на покрытой лесом площади 2 526,92 га. Для сравнения, на эту же дату в 2 021 году — 270 лесных пожаров на общей площади 4 590,38 га.

Предварительный общий ущерб от лесных пожаров составил 45 429,4 тыс. руб., в том числе затраты на тушение — 4 043,9 тыс. руб. и вред лесному хозяйству — 41 385,5 тыс. руб.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах оштрафованы 108 человек. Общая сумма штрафов составила 364,0 тыс. руб., взыскано 216,5 тыс. руб. Возбуждено семь уголовных дел.