Уфа, 8 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Уфе зафиксировали случаи подтопления территорий из-за непрекращающихся в течение недели дождей. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

chiz50 Ливень

Сообщается, что в столице Башкирии на контроле у специалистов находятся шесть случаев: четыре — в Ленинском районе, и по одному случаю в Калининском и в Демском районах.

Отмечается, что в Ленинском районе города в местах подтопления осуществляются работы по откачке дождевых вод. К работам привлечены сотрудники коммунальных служб района, а также спасатели. Всего уже откачано более 600 кубометров воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что улицы в двух селах Башкирии «превратились в реки» из-за сильного ливня.