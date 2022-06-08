Триполи, Ливан, , 14:06 — REGNUM Лесные пожары охватили ряд территорий на востоке и севере Ливана. Об этом 8 июня сообщает Lebanon 24.

Лесной пожар

По данным журналистов, пожары начались в понедельник, 6 июня, и к 7 июня добрались до крупнейшего соснового леса на всём Ближнем Востоке в районе ливанского города Аль-Диния.

Отмечается, что часть леса Тармаз серьёзно пострадала из-за пожара, точное количество сгоревших деревьев в настоящий момент устанавливается местными властями.

Как сообщается, вертолёты чрезвычайных служб и армии Ливана не смогли принять участие в тушении пожара из-за туманной погоды и крайне низкой видимости в ряде регионов страны.