Ташкент, 8 июня 2022, 14:02 — REGNUM Российские специалисты проводят тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов против этой болезни. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения», — сказал Мурашко.
Он заявил о важности выработки консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы медицинскими системами стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.