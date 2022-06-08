Ташкент, 8 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Российские специалисты проводят тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов против этой болезни. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

«Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения», — сказал Мурашко.

Он заявил о важности выработки консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы медицинскими системами стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.