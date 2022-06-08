Ижевск, 8 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Правоохранители в Удмуртии выявили факты жестокого обращения 39-летнего мужчины с несовершеннолетней дочерью и истязания жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Было установлено, что мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, воспитанием 12-летней дочери не занимается, при этом он неоднократно наносил побои ребенку и жене — инвалиду второй группы.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»), а также по ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»). Наказание может составить от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали известного японского шеф-повара, который истязал четырех детей своей жены. Женщина рассказала, что ее супруг, с которым она состоит в браке пять лет, применял насилие к четырем ее детям 13-16 лет.

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