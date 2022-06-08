Страсбург, Франция, 8 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Ответственность Европейского союза за перебои с поставками продовольствия на мировой рынок, которые в том числе могли произойти из-за антироссийских санкций Запада, отрицает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявил об этом 8 июня в ходе своего выступления в Европарламенте.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

«Санкции ЕС разработаны аккуратно, чтобы избежать негативных последствий, они не распространяются на продовольствие… Санкции не касаются торговли зерновыми, другим продовольствием России с третьими странами», — сказала она.

Также фон дер Ляйен уточнила, что в запрете на заход российских судов в порты ЕС есть исключения для перевозящих сельскохозяйственные грузы и добавила, что перебои с поставками продовольствия произошли только якобы из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против России.