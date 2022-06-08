Грозный, 8 июня 2022, 14:00 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил депутата Госдумы от республики Адама Делимханова («Единая Россия») с избранием первым заместителем комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он выразил уверенность, что представитель Чечни справится с возложенными на него задачами и оправдает оказанное доверие.
По словам Кадырова, Делимханов с оружием в руках не раз доказал свою верность России — и во время спецоперации в Чечне по ликвидации банд международных террористов, и во время защиты Донбасса от неонацистов. Избрание на высокий пост свидетельствует «о высоком доверии законодательного органа» к представителю Чечни.
Читайте также: Делимханов займет пост первого зампреда комитета Госдумы по безопасности