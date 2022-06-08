Грозный, , 14:00 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил депутата Госдумы от республики Адама Делимханова («Единая Россия») с избранием первым заместителем комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он выразил уверенность, что представитель Чечни справится с возложенными на него задачами и оправдает оказанное доверие.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Кадырова, Делимханов с оружием в руках не раз доказал свою верность России — и во время спецоперации в Чечне по ликвидации банд международных террористов, и во время защиты Донбасса от неонацистов. Избрание на высокий пост свидетельствует «о высоком доверии законодательного органа» к представителю Чечни.

«Адам Султанович — боевой офицер, который в самые тяжелые для Чеченской Республики времена не отсиживался в кабинетах, глядя на карты и отдавая приказы на расстоянии, а выходил с автоматом на передовую, вёл за собой ребят. Он и его братья, как и 20 лет назад, доказали свою верность Отчизне в Мариуполе, когда наравне с рядовыми солдатами освобождали город от бандеровских оккупантов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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