Зеленогорск, Красноярский край, 8 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту вспышки кишечного заболевания в детском оздоровительном лагере возбуждено в городе Зеленогорске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

Михаил Раков. Летний детский лагерь

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»). Речь идёт о детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием — оздоровительно-образовательной базе отдыха «Зеленогорская».

По версии следствия, 1 июня в лагерь прибыли 69 детей. С 3 по 5 июня некоторые из них пожаловались на плохое самочувствие. В итоге медики выявили у 16 детей в возрасте от восьми до 15 лет признаки острой кишечной инфекции. В настоящее время состояние здоровья детей удовлетворительное, они проходят лечение. Деятельность лагеря временно приостановлена.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку по данному факту также проводит прокуратура.