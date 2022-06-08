Рязань, 8 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Две общеобразовательные школы ждёт реорганизация в Рязани. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Изменения затрагивают школы микрорайона Дашково-Песочня. Согласно документу, к школе № 9 будет присоединена школа № 31. Основные цели учебных заведений будут сохранены. Реорганизованная школа получит название «Школа № 9/31».

Документы на регистрацию юрлица должны быть переданы до 30 августа 2 022 года.