Сеул, 8 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, находящаяся с визитом в Сеуле, встретилась 8 июня с министром объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ, с которым обсудила ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили пуски баллистических ракет, сошлись во мнении относительно необходимости возвращения КНДР за стол переговоров, а также подтвердили общую приверженность цели полной денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Ранее Уэнди Шерман встретилась с заместителями глав МИД Южной Кореи и Японии, с которыми обсудила вопросы сотрудничества.

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