Иркутск, , 22:45 — REGNUM Иркутская область входит в десятку субъектов России по протяженности автодорог, это более 30 тысяч километров. Из 12 тысяч километров региональных дорог 8 тысяч километров имеет грунтовое и гравийное покрытие. Улучшать их состояние снизить аварийность региону помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги» и собственная ресурсная база (гравий, щебень и песок). Кроме того, строятся новые асфальтобетонные заводы.

Дорога в Иркутской области Правительство Иркутской области

Благодаря этому в сезоне 2 022, к примеру, удалось на40% выполнить устройство земляного полотна на строящемся участке трассы Р-258 «Байкал». Речь идет о двухполосном отрезке (км 26 — км 47) протяженностью 19 км, который не только выведет транзитный транспорт из населенных пунктов Чистые Ключи и Моты, но и за счет спрямления дороги станет более безопасным для участников движения.

На участке установят линию электроосвещения протяженностью 11 км и около 20 км бокового барьерного ограждения. Также для обеспечения безопасности построят тротуары, подземный пешеходный переход и установят две остановки общественного транспорта вблизи населенного пункта Моты. В целях снижения шума в п. Моты установят акустические экраны общей длиной 200 метров.

«Строительство нового 19-километрового участка автомобильной дороги Р-258 «Байкал» позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, увеличить пропускную способность, а также обойти два населенных пункта Чистые Ключи и Моты», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.

На строящемся участке трассы Р-258 «Байкал» Цитата с сайта irkroad.ru

Основные материалы для проведения работ (гравий, щебень и песок) добывают на территории Приангарья, в основном — в карьерах, расположенных рядом с местом проведения работ. Все они лицензированы, имеют достаточное количество материала.

«Мы предполагали, что возможно будет удорожание работ на объектах, заложили на это деньги, но подрядчики, в соответствии с законодательством, обязаны обосновать это удорожание. Пока это представляет сложность, потому что в дорожном строительстве материалы все местные. На песчано-гравийную смесь, инертные материалы стоимость не повысилась, потому что там нет импортной составляющей. Для участия в каждом аукционе подают заявки пять-шесть компаний, существует экономия по торгам. Из этого я делаю вывод, что сметы достаточно качественно посчитаны, проекты будут реализованы», — пояснила руководитель областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Вона информировала о том, что установка асфальтобетонного завода началось на Ольхоне.

Как пояснил первый заместитель секретаря Иркутского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Александр Ведерников, качественные смеси местного производства, соответствующие ГОСТам, позволят улучшить качество дорожного покрытия и увеличить срок службы дорог в Иркутской области. Он также проинформировал, что уже с 2 022 года для дорожных работ планируют использовать смеси, которые будут производить на новом асфальтобетонном заводе в с. Ершовка Черемховского района. Сейчас выполняется монтаж оборудования. Запуск производства запланирован на осень 2 022 года. Кроме того, будет обновлен перечень действующих карьеров, что позволит составить оптимальную схему доставки грунта к местам проведения дорожных работ.

Сегодня, 8 июня, губернатор Приангарья Игорь Кобзев проверил, как обновляют дороги в Усолье-Сибирском. В этом городе сейчас идет ремонт сразу двух участков по улице Луначарского, где сосредоточены образовательные учреждения: несколько школ и детских садов.

Часть работ уже выполнена: расширена проезжая часть, установлен бортовой камень, заасфальтирован пешеходный тротуар.

«В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют не только главные артерии города, но и небольшие участки дорог с высокой интенсивностью движения. На участках по улице Луначарского важно обеспечить безопасное движение и минимизировать пробки», — подчеркнул глава Приангарья.

Дорожникам предстоят работы по укладке дорожного полотна с расширением проезжей части, установке пешеходного ограждения, дорожных знаков, а также нанесению дорожной разметки. Планируется, что ремонт завершится в сентябре этого года. Всего в рамках нацпроекта в 2 022 году в Усолье-Сибирском отремонтируют три участка автодорог, ещё на двух участках начнется капитальный ремонт с завершением работ в 2 023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» делает дороги страны более комфортными и безопасными. Всего за 2 022 год на территории Иркутской области запланировано к реализации 90 объектов, в их числе 48 — на автомобильных дорогах регионального значения, 42 — на дорогах местного значения. 77 объектов запланировано к вводу.