Невшатель, , 13:51 — REGNUM Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии центра спортивных исследований CIES Football Observatory. Об этом 8 июня сообщается на сайте организации.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

Стоимость Мбаппе оценивается в €206 млн. На втором месте рейтинга значится нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов. Его стоимость оценили в €185 млн.

Замыкает тройку норвежский форвард Эрлинг Холанд (€153 млн), который в трансферное окно перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

Также в топ-10 вошли Педри («Барселона», €135 млн), Джуд Беллингем («Боруссия Д», € 134 млн), Филип Фоден («Манчестер Сити», €124 млн), Френки де Йонг («Барселона», €112,5 млн), Луис Диас («Ливерпуль», €110 млн) и Рубен Диаш («Манчестер Сити», € 110 млн).

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