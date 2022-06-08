Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Грозы и ливни, которые нагрянут в Санкт-Петербург к вечеру среды, 8 июня, задержатся в городе на Неве и в четверг, 9 июня, предупреждают в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Гроза в городе

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 июня в Санкт-Петербурге ожидается дождь, местами ливни, грозы», — говорится в сообщении.

В свою очередь главный синоптик Петербурга Александр Колесов уточнил, что дожди в Петербург принесет атмосферный фронт, который подходит к городу с юго-запада.

«Основные ливни с грозами будут проходить вечером и ночью. Ну, а завтра (9 июня, — прим. ред.) в Санкт-Петербурге опять хорошо. Не жарко и сухо», — подытожил синоптик.

Отметим, что из-за непогоды в Северной столице объявлен «желтый» уровень опасности. Городские власти просят горожан и гостей Петербурга быть аккуратными на улице и дорогах.

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