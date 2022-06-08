Москва, 8 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Увеличение разрешённой суммы валютных переводов до $150 тыс. в месяц направлено в конечном счёте на стимулирование валютных операций и установление сбалансированного курса рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н Светлана Зубкова.

Денежные переводы

«Однако необходимо отметить, что актуально такое решение может быть только для тех граждан, которые имеют зарегистрированные счета за рубежом, а также официально задекларированные денежные средства.

Также стоит отметить, что увеличение лимита переводов не означает, что операция точно будет осуществлена, так как европейские и американские банки и банки корреспонденты, через которые проводится операция, очень тщательно проверяют все операции и, порой, иногда только через месяц, возвращают средства обратно.

Решение Банка России интересно и выгодно покупателям недвижимости в странах, которые лояльно относятся к переводам и другим операциям из России», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ повышает месячный лимит, установленный для денежных переводов на зарубежные счета граждан России и стран, не входящих в список недружественных, с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.

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