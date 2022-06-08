Донецк, 8 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли города Ясиноватая и Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что оба обстрела со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 13:15 (совпадает с мск) и в ходе них по Ясиноватой было выпущено десть ракет, а по Макеевке 30 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координаты массового захоронения мирных жителей на Украине были найдены в дневнике наёмника из Великобритании Эндрю Хилла.