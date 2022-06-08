Воронеж, 8 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил о высоком уровне загрязнения воздуха 8 и 9 июня.

Загрязнение воздуха

В Воронеже с 11:00 8 июня до 9:00 9 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Ранее сообщалось, что неблагоприятные условия, возникшие 7 июня, завершатся утром 8 июня.

Предупреждены о первой степени опасности в том числе и 17 воронежских предприятий.