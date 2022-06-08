Астана, 8 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Министерство экономики Казахстана провело значительное сокращение штатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник. Бюрократ

«Количество консультативных органов и рабочих групп сокращено с 73 до 24. То есть на 67%», — говорится в сообщении.

В минэкономики отметили, что такое резкое сокращение штатов проводится по указанию президента страны Касым-Жомарта Токаева о дебюрократизации государственных органов.

Сообщается, что взаимодействие с населением производят в основном через онлайн-платформу. Отмечается рост эффективности работы после сокращения.