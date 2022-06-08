Кострома, , 16:06 — REGNUM В Костромской области продолжается спор о принадлежности работ художника Ефима Честнякова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В музее Ефима Честнякова в деревне Шаблово Кологривского района Наталья Диева © ИА REGNUM

Работники дома-музея, расположенного в деревне Шаблово разместили в социальных сетях открытое письмо губернатору региона Сергею Ситникову, попросив его вернуть экспонаты, изъятые Костромским государственным музеем-заповедником (КМЗ).

«Экспонаты именно в наш музей жертвовали люди со всей страны. Сохранились акты приема — передачи материальных ценностей с подписями дарителей. Какое отношение к ним имеет Костромской областной музей-заповедник? Мы просим вас сохранить создававшуюся на протяжении 18 лет экспозицию и вернуть всё. Без этих предметов музей мёртв и не может нормально существовать», — говорится в обращении.

Конфликт начался в 2018 году. Тогда несколько районных музеев перестали быть филиалами КМЗ, их содержание перешло на баланс муниципалитетов. При этом юридически здания и землю под культурными объектами стали районными, а все экспонаты остались на балансе головного музея-заповедника.

По словам сотрудников шабловского музея, в период с 2018 по 7 мая 2022 года были вывезены все музейные предметы — живопись, графика, иконы, глинянки скульптуры, личные вещи Честнякова.

В начале процесса директор головного музея Наталья Павличкова сообщала средству массовой информации «K1NEWS», что работы забираются на зиму для их сохранности, так как в музее Честнякова, представляющем из себя обычную избу, присутствуют перепады температуры, вредные для картин. До настоящего времени ни один из 151 экспонатов не был отдан обратно.

В официальном ответе заместителя губернатора Костромской области Елены Журиной музейным работникам от 3 июня 2022 года говорится, что КМЗ переоформляет предметы, после чего их передадут в дом-музей Честнякова. Конкретные сроки возвращения экспонатов не называются. При этом, их выдача будет проводиться при условии «соблюдении требований современного законодательства». Другими словами, музей должен обеспечить необходимый температурно-влажностный режим и охрану объектов, на что у него «нет средств». ИА REGNUM будет следить за ситуацией.

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