Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Смольный назвал имя временного исполняющего главы комитета по транспорту Санкт-Петербурга, им стал первый заместитель председателя этого ведомства Валентин Енокаев, сообщили 8 июня в пресс-службе городской администрации.

Врио председателя комитета по транспорту СПб Валентин Енокаев gov. spb.ru

К временному исполнению должностных обязанностей Енокаев приступил в среду, 8 июня. Напомним, что его бывший начальник Кирилл Поляков перешел с должности главы комтранса на пост вице-губернатора Санкт‑Петербурга, курирующего вопросы промышленности, инвестиций и транспорта, а также стал членом городского правительства.

Постоянного председателя комитета в важный для города период — транспортной реформы, которая продлится до конца лета текущего года, объявят позже. По данным городских СМИ, за место главы ведомства борются сразу несколько кандидатов.

Отметим, 37-летний Валентин Енокаев — уроженец Ленинграда, выпускник «Военмеха». Начинал карьеру в качестве инженера, в 2013 году возглавил дирекцию по развитию транспортной системы Санкт‑Петербурга и Ленинградской области, а в 2020 году ушел в комитет на должность первого заместителя председателя.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов ввёл в правительство Полякова и уточнил полномочия вице-губернаторов