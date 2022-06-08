Москва, 8 июня 2022, 13:44 — REGNUM Эфир радио «Коммерсантъ FM» взломали неизвестные хакеры. Об этом сообщает пресс-служба радиостанции в социальных сетях.
«Уважаемые подписчики! Радиостанция подверглась хакерской атаке», — говорится в сообщении пресс-службы радиостанции.
Представители радиостанции посоветовали слушать эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в Youtube.
В пресс-службе также подчеркнули, что вещание радиостанции в интернете скоро будет налажено.
Пользователи отмечают, что после хакерской атаки на волнах радиостанции начали играть песни украинских артистов, а также гимн Украины.