Москва, 8 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Эфир радио «Коммерсантъ FM» взломали неизвестные хакеры. Об этом сообщает пресс-служба радиостанции в социальных сетях.

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«Уважаемые подписчики! Радиостанция подверглась хакерской атаке», — говорится в сообщении пресс-службы радиостанции.

Представители радиостанции посоветовали слушать эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в Youtube.

В пресс-службе также подчеркнули, что вещание радиостанции в интернете скоро будет налажено.

Пользователи отмечают, что после хакерской атаки на волнах радиостанции начали играть песни украинских артистов, а также гимн Украины.